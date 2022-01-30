https://news.day.az/officialchronicle/1431209.html Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января совершил поездку в город Гянджа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству - АЗЕРТАДЖ
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