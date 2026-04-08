Бакинский филиал МГУ объявил о Дне открытых дверей

Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова приглашает учащихся старших классов на День открытых дверей.
Программа мероприятия:
- ознакомление с условиями и правилами приема в филиал МГУ на 2026/2027 учебный год;
- встреча с профессорско-преподавательским составом из Москвы и представителями факультетов, на которой можно будет получить всестороннюю информацию об особенностях обучения в бакалавриате и магистратуре на 6-ти факультетах Филиала - филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики;
- предоставление каждому абитуриенту материалов для подготовки к вступительным экзаменам;
- экскурсия по кампусу Филиала.
День открытых дверей состоится 25 апреля 2026 года в 14:00.
Продолжительность мероприятия - 3 часа.
Адрес: г. Баку, Бинагадинский район, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1 (кампус Филиала)
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте msu.edu.az.
Регистрация завершится 21 апреля в 15:00.
Для участников мероприятия будет организован трансфер:
- автобусы отъезжают в 13:00 от корпуса Филиала рядом со станцией метро "Элмляр Академиясы" (пр. Гусейн Джавида, 133);
- по завершении мероприятия автобусы доставят участников обратно к корпусу Филиала (метро "Элмляр Академиясы").
