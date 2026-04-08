ОАЭ объявили о победе в конфликте на Ближнем Востоке

Помимо США и Ирана, о своей победе в войне на Ближнем Востоке также заявили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

"ОАЭ действительно одержали победу в войне, которую пытались предотвратить. Мы проявили стойкость благодаря героической всеобщей защите, которая обеспечила наш суверенитет, достоинство и достижения от предательских атак. Сегодня мы идем вперед, чтобы управлять сложной региональной повесткой, обладая большими возможностями влияния, глубоким пониманием ситуации и формированием будущего. Наша сила, выносливость и решимость укрепили модель восстановления ОАЭ", - написал он в социальной сети.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносил удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.