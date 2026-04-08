В Азербайджане пройдет чемпионат страны по кроссу

12 апреля в Азербайджане пройдет национальный чемпионат по кроссовому бегу. Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, соревнования организованы совместно с Министерством молодежи и спорта. Забеги начнутся в 11:00 на базе Центра конного спорта "Джыдыр" в Баку.