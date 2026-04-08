На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

В настоящее время в связи с ветреной погодой в Баку на дороге Зыхский круг - Аэропорт на некоторых полосах снижено ограничение скорости на 20 км/ч.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

Отмечается, что на информационных табло активирован знак "сильный ветер".

Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости.