На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости
В настоящее время в связи с ветреной погодой в Баку на дороге Зыхский круг - Аэропорт на некоторых полосах снижено ограничение скорости на 20 км/ч.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
Отмечается, что на информационных табло активирован знак "сильный ветер".
Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости.
