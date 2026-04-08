В Баку могут запустить бесплатные автобусы между этими станциями метро

В бакинском метро в рамках реализации проекта разделения линий рассматривается вопрос организации бесплатного автобусного сообщения между станциями "28 Мая" и "Низами".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сегодня заявил журналистам начальник департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев.

"Этот вопрос зависит не только от метрополитена. По данному процессу все соответствующие структуры работают в комплексе. Вся информация будет заранее доведена до общественности", - добавил он.