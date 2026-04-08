УМК раскритиковало доклад США

Руководители религиозных конфессий в Азербайджане распространили заявление в связи с докладом США о религиозной ситуации в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.

В заявлении выражаются серьёзная обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с необоснованными утверждениями, содержащимися в докладе Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) о религиозной ситуации в Азербайджане за 2025 год.

"Учитывая существующие реалии, мы решительно отвергаем оценку, приведённую в докладе. Утверждения о якобы нарушении религиозной свободы и оказании давления на религиозные общины отражают предвзятую лоббистскую позицию определённых групп. Эти утверждения не соответствуют реальности в стране и, напротив, игнорируют значительные усилия нашего государства по продвижению религиозной толерантности как внутри страны, так и на глобальном уровне", - говорится в заявлении.

Отмечается, что также вызывает сожаление неверное представление в докладе усилий Азербайджана по ремонту и восстановлению всех без каких-либо различий исторических и культурных памятников в освобождённых от оккупации регионах страны - Карабахе и Восточном Зангезуре: "Указанные проекты восстановления реализуются с участием опытных специалистов, архитекторов с уделением внимания сохранению особенностей всего культурного и религиозного наследия".

"Мы ожидаем, что USCIRF, объективно отразив ситуацию в нашей стране на основе существующих фактов и реалий, пересмотрит свой подход и оценит вклад нашей страны в толерантность, а также усилия по сохранению межрелигиозного и межконфессионального диалога. Надеемся, что будут приняты необходимые меры для устранения несправедливого отношения к Азербайджану, проявившегося в полностью безосновательном включении страны в "Список особого наблюдения", - говорится в заявлении.