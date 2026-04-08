Израиль поразил более 100 командных центров "Хезболлы" - ВИДЕО

Армия обороны Израиля заявила, что провела крупнейшую волну ударов по Ливану с начала войны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что поражено более 100 командных центров и военных объектов "Хезболлы" по всей стране. Представляем вашему вниманию данное видео: