Насколько прибыльна аренда коммерческой недвижимости в Баку?

Покупка нежилой недвижимости (коммерческих объектов) в Баку с последующей сдачей в аренду в последние годы стала одним из самых обсуждаемых направлений инвестиций.

Насколько это выгодно?

Как передает Day.Az, в комментарии для Milli.Az эксперт по недвижимости Орхан Рустамли отметил, что стремительная урбанизация города, рост деловой активности и концентрация населения в центре поддерживают стабильный спрос на коммерческие помещения. Это, в свою очередь, создает привлекательные возможности дохода как на рынке продажи, так и аренды.

В настоящее время арендные ставки на нежилые помещения существенно различаются в зависимости от площади и расположения. Небольшие объекты площадью 30-60 кв. м сдаются примерно за 500-1000 манатов в месяц. Для объектов среднего размера аренда составляет около 1000-3000 манатов. Более крупные помещения, расположенные в стратегически важных местах, начинаются от 4000 манатов и могут превышать 10 000 манатов. Особенно высокий доходный потенциал имеют объекты на центральных улицах и в местах с интенсивным потоком людей.

Что касается цен продажи, небольшие коммерческие помещения обычно предлагаются в диапазоне 80 000-200 000 манатов. Объекты среднего уровня стоят примерно 200 000-500 000 манатов. В центральных районах города цены начинаются от 500 000 манатов и могут быть значительно выше. Ключевым фактором формирования цены является именно локация.

С точки зрения доходности такие инвестиции выглядят достаточно привлекательно. Например, помещение, приобретенное за 200 000 манатов и сдаваемое за 1500 манатов в месяц, приносит 18 000 манатов в год, что соответствует доходности около 9% годовых. В целом по рынку Баку доходность коммерческой недвижимости составляет примерно 6-10% годовых, что выше по сравнению с жилой арендой.

По словам эксперта, одним из главных преимуществ является относительная стабильность дохода. Договоры аренды коммерческих помещений обычно долгосрочные, а арендаторы меняются нечасто. Кроме того, такие объекты частично защищают от инфляции, так как их стоимость со временем растёт. Постоянная потребность бизнеса в коммерческих площадях также поддерживает устойчивый спрос.

Однако существуют и риски. Основной - это возможность длительного простоя помещения без арендатора. Если объект расположен в слабой локации или в зоне с низким трафиком, найти арендатора будет сложно. Еще один риск связан с экономической ситуацией: закрытие или переезд бизнеса может привести к потере дохода. Также владельцы несут дополнительные расходы на ремонт, коммунальные услуги и налоги.

Эксперт отметил, что наиболее выгодными в Баку считаются районы с высокой деловой активностью - Наримановский, Ясамальский, Насиминский и Хатаинский. Здесь высокий поток людей и активно развита коммерция. В более отдалённых районах с низкой проходимостью риски выше, а доходность ниже.

В целом покупка нежилой недвижимости в Баку с целью сдачи в аренду может быть выгодной инвестицией при правильном выборе. Ключевым фактором успеха остается удачное расположение: объект в хорошей локации способен приносить стабильный и высокий доход, тогда как неудачный выбор может долго не оправдывать ожиданий.