Вэнс заявил, что перемирие между США и Ираном нестабильно

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал перемирие между США и Ираном нестабильным.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, он заявил: "Если иранцы хотят сотрудничать с нами добросовестно, мы сможем достичь соглашения. Но если они будут пытаться препятствовать даже тому нестабильному перемирию, которое мы уже достигли, это не принест им никакой выгоды".

Напомним, что 7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.

Первый раунд мирных переговоров между США и Ираном состоится в Исламабаде. Переговоры в столице Пакистана пройдут 10 апреля.