Тоннели у депо "Дярнягюль" определят сроки запуска объекта

Завершение второго этапа депо "Дярнягюль" зависит от завершения строительства автомобильного и пешеходного тоннелей, проходящих через территорию депо и соединяющих жилой комплекс "Чинарлы" с улицей Абая Кунанбаева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сегодня заявил журналистам заместитель начальника департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев.

"В настоящее время на территории продолжаются строительные работы, а завершение второго этапа депо "Дярнягюль" и его частичный запуск напрямую зависят от окончания данного проекта", - сказал он.

Рзаев отметил, что после завершения строительства автомобильного и пешеходного тоннелей будут также завершены строительно-монтажные работы по второму этапу депо "Дярнягюль", после чего объект будет поэтапно введен в эксплуатацию.