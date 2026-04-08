Азербайджан и Казахстан укрепляют сотрудничество в сфере медиа.

Так, 8 апреля в Агентстве развития медиа Азербайджана (MEDİA) состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем министра культуры и информации Республики Казахстан Рустамом Али, передает Day.Az со ссылкой на MEDİA.

На встрече исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов отметил успешное развитие дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Казахстаном и подчеркнул важность расширения сотрудничества в сфере медиа.

Он заявил, что в этом направлении особое значение имеет применение передового опыта, усиление совместной деятельности в области медиаграмотности и противодействия дезинформации, обеспечение качества и надежности информационной среды, а также формирование гибких и эффективных механизмов, соответствующих современным вызовам.

Заместитель министра культуры и информации Республики Казахстан Рустам Али обратил внимание на вопросы организации обмена опытом между ответственными органами и медиасубъектами, реализации совместных проектов, а также борьбы с распространением фейковой и недостоверной информации. Обсуждались вопросы расширения взаимного сотрудничества, укрепления информационной безопасности и обеспечения устойчивого развития медиа-среды.

Советник министра иностранных дел Республики Казахстан Алишер Аскарович Сулейменов отметил, что в эпоху цифровизации координированная деятельность и совместные инициативы в медиа способствуют формированию более устойчивой и безопасной информационной среды. Он также подчеркнул важность повышения взаимного доверия и создания совместных коммуникационных платформ.