Президент Ильхам Алиев утвердил состав коллегии Государственного агентства по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, согласно пункту 5.9 "Положения о Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики", утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 февраля 2025 года номер 327, постановляю:
Утвердить следующий состав Коллегии Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики:
Председатель Коллегии
Председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики
Члены Совета:
Первый заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики
Заместители председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики
Руководитель Аппарата Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики
Заведующий юридическим отделом Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики
Заведующий отделом контроля за законодательством о недобросовестной конкуренции и рекламе Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики
Заведующий отделом стандартизации, технического регулирования и сертификации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики
Заведующий отделом надзора за потребительским рынком Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики
Заведующий отделом государственного контроля за естественными монополиями Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики", - говорится в документе.
