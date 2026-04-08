Когда откроют новый переход между "28 Мая" и "Джафар Джаббарлы"?

В бакинском метро строится новый пешеходный переход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, новый переход обеспечит прямой, быстрый и самый короткий путь к платформе станции "Джафар Джаббарлы". Это позволит разделить пассажиропоток в направлениях "Дярнягюль" и "Хатаи", обеспечив более упорядоченное и безопасное движение на станции "28 Мая".

Таким образом, пассажиры смогут, воспользовавшись станцией "Джафар Джаббарлы", по кратчайшему маршруту попасть на платформу станции "28 Мая". Это даст возможность без ожидания у входа быстрее, удобнее и напрямую проходить на платформу, а также предотвратит образование дополнительной скученности.

Кроме того, новый переход создаст более удобные условия для входа и выхода пассажиров на станции "28 Мая".

В настоящее время продолжаются работы на участке соединения с платформой станции "28 Мая". Параллельно ведется подготовка к бетонированию: на лестницах, состоящих из трех частей, устанавливается металлический каркас.

На завершающем этапе будут проведены облицовочные работы, а сам пешеходный переход планируется ввести в эксплуатацию до начала нового учебного сезона.