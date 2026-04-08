Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ближе к ночи местами возможны дожди. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 8-10° тепла, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются переменные осадки, в отдельных местах интенсивные, грозы и град. В некоторых горных районах возможен снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах временами туман. В некоторых местах ожидается периодическое усиление западного ветра.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем - 14-18° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 8-13° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az