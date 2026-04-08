В Иране произошли взрывы

На иранских островах Лаван и Сири произошли взрывы.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Mehr, причиной взрывов, произошедших сегодня утром на нефтяных объектах иранского острова Лаван, стали воздушные удары.

Отмечается, что в настоящее время службы безопасности и пожарные расчеты работают над локализацией пожара и обеспечением безопасности объектов.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.