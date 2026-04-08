Режим прекращения огня является большим достижением для Ирана

Применение режима прекращения огня с принятием всех принципов, предусмотренных иранской стороной, является большим достижением для Ирана.

Как передает Day.Az, об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Напомним, что 7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.

Первый раунд мирных переговоров между США и Ираном состоится в Исламабаде. Переговоры в столице Пакистана пройдут 10 апреля.