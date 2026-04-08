Иран намерен взимать криптовалютную плату за транзит нефтяных танкеров через Ормуз

Иран будет взимать криптовалютные платежи в качестве транзитных сборов с нефтеналивных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, в течение двухнедельного прекращения огня с США, передает Day.Az со ссылкой на FT.

Иран намерен взимать с танкеров $1 за баррель нефти за проход через Ормузский пролив, а также иметь возможность досматривать любое судно. Об этом сообщил представитель иранского Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хосейни.

Хосейни уточнил, что плата будет взиматься в биткойнах.