В Евроосюзе выросло число поддерживающих отмену права вето стран

Несколько стран Евросоюза выступили за ограничение или отмену права вето при принятии решений. Об этом пишет издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что с подобной инициативой выступили Германия и Швеция. Журналисты отмечают, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль высказался за отказ от принципа единогласия в вопросах внешней политики и безопасности. По его словам, последние решения ЕС, в частности, касающиеся помощи Украине и санкциям против РФ, показывают необходимость изменений.

При этом, как пишет Politico, за сохранение право вето выступают Франция, Бельгия и ряд менее крупных государств Евросоюза. Они обосновывают свою позицию тем, что это право отвечает их национальным интересам.