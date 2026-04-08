Турецкая разведка сыграла важную роль в перемирии между США и Ираном - СМИ Национальная разведывательная организация Турции (MİT) сыграла важную роль в дипломатических усилиях, приведших к достижению двухнедельного перемирия между США и Ираном. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TRT.
Турецкая разведка сыграла важную роль в перемирии между США и Ираном - СМИ
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) сыграла важную роль в дипломатических усилиях, приведших к достижению двухнедельного перемирия между США и Ираном.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TRT.
Сообщается, что турецкая разведка была одним из немногих акторов, способных поддерживать прямые контакты как с западными странами, так и с соседним Ираном, в том числе и с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
