Турецкая разведка сыграла важную роль в перемирии между США и Ираном

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) сыграла важную роль в дипломатических усилиях, приведших к достижению двухнедельного перемирия между США и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TRT.

Сообщается, что турецкая разведка была одним из немногих акторов, способных поддерживать прямые контакты как с западными странами, так и с соседним Ираном, в том числе и с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).