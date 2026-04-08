Чемпион мира Ульви Ганизаде вернулся к тренировкам после операции Азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде начал индивидуальные тренировки после перенесенной операции. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории до 72 кг, проходит восстановительный этап и пока не планирует участие в соревнованиях.
Чемпион мира Ульви Ганизаде вернулся к тренировкам после операции
Азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде начал индивидуальные тренировки после перенесенной операции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории до 72 кг, проходит восстановительный этап и пока не планирует участие в соревнованиях.
Отмечается, что до рейтингового турнира в июле он не выйдет на ковер. Главной задачей остается полноценная подготовка к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Бахрейне.
Напомним, что Ганизаде является чемпионом мира и Европы.
