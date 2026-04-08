Чемпион мира Ульви Ганизаде вернулся к тренировкам после операции

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде начал индивидуальные тренировки после перенесенной операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории до 72 кг, проходит восстановительный этап и пока не планирует участие в соревнованиях.

Отмечается, что до рейтингового турнира в июле он не выйдет на ковер. Главной задачей остается полноценная подготовка к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Бахрейне.

Напомним, что Ганизаде является чемпионом мира и Европы.