BMW представит в Пекине обновленный седан i7

В Пекине покажут обновленный BMW i7 с огромной решеткой радиатора. Как сообщает Autocar, флагманский электромобиль получит не только измененную внешность, но и серьезные технические доработки - прежде всего новую высоковольтную батарею, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автомобиль получит новую батарею, которая позволит увеличить запас хода. Для сравнения: нынешний i7 в наиболее дальнобойной версии проезжает до 623 тыс. километров на одной зарядке.

Интересно, что BMW разрабатывала новую высоковольтную систему в сотрудничестве с хорватской компанией Rimac Technology. Основатель и президент Rimac Group Мате Римац пообещал "значительные улучшения в энергоемкости, запасе хода и зарядных характеристиках".