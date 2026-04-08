Британские богачи начали миграцию из Дубая

Богатые граждане Великобритании, которые в последние годы массово переезжали для постоянного проживания в Дубай, теперь начали миграцию в новое место из-за ударов Ирана в ОАЭ, спровоцированных конфликтом в регионе. Также на их решение повлияло ужесточение налоговых правил в Британии, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новым городом, который выбрали для жизни британские богачи, стал Милан. Миграция туда началась после 28 февраля, когда началась военная операция Израиля и США против Ирана. Тогда Объединенные Арабские Эмираты потеряли статус безопасной гавани для глобальной элиты.

В то же время британские власти отменили систему, которая позволяла иностранцам не платить налоги с зарубежных доходов. В итоге жизнь в Дубае стала опасной, а в Лондоне - невыгодной.

"Италия предлагает лучшие условия: фиксированный налог и высокое качество жизни", - отметил Арман Артон, консультант, помогающий мультимиллионерам и миллиардерам менять место жительства за счет инвестиционных программ.

В Италии действует режим flat tax для новых резидентов, которые не платили налоги в стране минимум девять из десяти последних лет. Им нужно внести фиксированную сумму (300 тысяч евро в год) на все доходы за рубежом. Налоги же надо платить только с доходов в стране проживания и с прироста капитала от инвестиций в течение пяти лет работы по такой схеме.

Итальянское налоговое предложение даже прозвали "эвакуация из Лондона". "Италия - прекрасная страна, Милан имеет глубокий финансовый сектор, многие из тех вещей, которые делают Лондон привлекательным, есть и в Милане", - указал Марк Ачесон из Utmost Wealth Solutions.