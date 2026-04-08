Какие штрафы грозят за выбрасывание мусора из окон

Случаи выбрасывания мусора из окон многоэтажных жилых домов продолжают оставаться актуальной проблемой и находятся в центре внимания.

Как сообщает Day.Az, согласно Кодексу об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, выбрасывание бытовых отходов из окон многоэтажных зданий считается административным правонарушением.

В соответствии с законодательством, физические лица за такое нарушение могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 300 до 500 манатов, а юридические лица - от 1000 до 2000 манатов.

Следует учитывать, что выбрасывание мусора из окон многоэтажных домов может не ограничиваться только административной ответственностью. Если в результате таких действий будет причинен вред здоровью людей или нанесен серьезный ущерб имуществу, дело может быть рассмотрено в рамках Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В таком случае предусмотрены более строгие меры наказания. В частности, могут применяться крупные штрафы, общественные работы и даже ограничение свободы.

Насими Алескерли