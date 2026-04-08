Откуда берутся различия в зарплатах мужчин и женщин в Азербайджане?

В Милли Меджлисе будет обсуждаться законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и закон "О гарантиях обеспечения равенства (мужчин и женщин)".

Цель предлагаемых изменений - предотвратить неравенство в оплате труда на рабочих местах и обеспечить равенство заработной платы между женщинами и мужчинами.

В комментарии Day.Az экономист Эльдениз Амиров рассказал, как после этих изменений работодатели будут обеспечивать равенство в оплате труда и устранять существующие проблемы.

Экономист отметил, что принятие или изменение такого закона является положительным шагом с точки зрения гендерного равенства.

"Давайте посмотрим на ситуацию с практической стороны: где указано, что за одну и ту же работу женщине платят 5 манатов, а мужчине - 10? Существует ли такая ситуация? Во всех государственных структурах - будь то специалист, главный специалист, начальник отдела или инженер - заработные платы одинаковы. Аналогичная ситуация наблюдается и в частном секторе. То есть различия в оплате труда по гендерному признаку на практике практически отсутствуют. Возможно, можно привести отдельные частные случаи, однако они чаще связаны с функциональными особенностями. Например, различия могут возникать из-за специфики работы, рабочего времени или уровня ответственности. В некоторых случаях определенные виды работ чаще выполняют женщины, в других - мужчины. Это связано с разделением труда и навыками, а не с гендерной дискриминацией", - заявил он.

По его словам, в целом не существует отдельного критерия дифференциации заработной платы по гендерному признаку. В Азербайджане заработная плата определяется на основе единой тарифной сетки, состоящей из 19 разрядов. В ней не предусмотрено различий между мужчинами и женщинами.

"Внесение подобных законодательных изменений и внимательное отношение к теме, безусловно, является важным и позитивным шагом. Однако представлять это как широко распространенную и серьезную проблему было бы неверно. Согласно действующему законодательству, запрещено устанавливать разную оплату труда для женщины и мужчины, выполняющих одинаковую работу, с одинаковыми функциями и в одинаковых условиях.

В настоящее время различия в заработной плате в основном связаны с распределением должностей. Например, женщины чаще работают в бухгалтерии, административной сфере и HR, тогда как мужчины чаще представлены в технических направлениях и на руководящих позициях. Это и влияет на общую разницу в уровне заработных плат.

В итоге в Азербайджане отсутствует системная модель, при которой за одну и ту же работу женщинам платят меньше, а мужчинам - больше. Подобные случаи носят редкий и исключительный характер", - подчеркнул он.

Насими Алескерли