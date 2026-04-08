Трамп выдвинул условие для переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп будет вести переговоры с Ираном только при условии обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив.
Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает CNN, передает Day.Az.
По её словам, если пролив останется открытым и без ограничений, переговоры продолжатся в закрытом формате в течение следующих двух недель.
Отмечается, что процесс является чувствительным и сложным.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре