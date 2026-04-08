https://news.day.az/sport/1826738.html Азербайджанские батутисты прошли в следующий этап ЧЕ
Азербайджанские батутисты прошли в следующий этап ЧЕ
Азербайджанские батутисты выступили в квалификационном этапе чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу (акробатическая дорожка), проходящем в португальском городе Портимао.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz из Португалии.
Отмечается, что в прыжках на батуте в полуфинал среди юниоров прошли Фархад Мустафаев и Аммар Бахшалиев. Также юниорская национальная сборная страны отобралась в финал.
Помимо этого, сегодня состоялся квалификационный этап взрослых соревнований по двойному мини-батуту. В полуфинал среди азербайджанских спортсменов прошел Чингиз Велиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре