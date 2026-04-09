В некоторых частях двух районов Баку не будет газа

9 апреля в двух районах Баку ожидаются перебои в подаче газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с ремонтно-монтажными работами на газовых линиях с 10:00 будет временно прекращена подача газа на территории Маштага-Гюлчюлюк, Сюдчюлюк, каменного карьера и "Субтропиксовхоз" в Сабунчинском районе, а также в 7-м микрорайоне и на улицах А.Кунанбаева, И.Гаджиева и С.Ахундова в Бинагадинском районе.