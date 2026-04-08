Арагчи обвинил Вашингтон в двойной игре и выдвинул требование

США должны сделать выбор между прекращением огня на Ближнем Востоке и продолжением конфликта через Израиль.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Условия соглашения о прекращении огня между Ираном и США ясны и недвусмысленны: США должны сделать выбор - прекращение огня или продолжение войны посредством Израиля. Нельзя выбрать и то, и то. В мире видят массовые жертвы в Ливане. Мяч на стороне США и мир следит за тем, выполнят ли они свои обязательства", - написал глава МИД Ирана.