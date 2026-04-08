В Иран заявили, что США сорвали перемирие

США сорвали перемирие с Ираном, в Тегеране, а также на севере и юге страны гремят взрывы.

Как передает Day.Az, об этом утверждает издание Mehr News.

По его данным, двухнедельное прекращение огня продержалось около 12 часов, авиация США наносит удары по Тегерану и Карадже. Система противовоздушной обороны (ПВО) активна больше получаса. В Бандар-Аббасе также фиксируют активность систем, в Исфахане - два удара, над Ахвазом летают истребители.

Американские официальные лица заявили, что с момента начала перемирия США не наносили ударов по Ирану, а любые текущие атаки не связаны с американскими военными.