В Иран заявили, что США сорвали перемирие США сорвали перемирие с Ираном, в Тегеране, а также на севере и юге страны гремят взрывы. Как передает Day.Az, об этом утверждает издание Mehr News. По его данным, двухнедельное прекращение огня продержалось около 12 часов, авиация США наносит удары по Тегерану и Карадже. Система противовоздушной обороны (ПВО) активна больше получаса.
По его данным, двухнедельное прекращение огня продержалось около 12 часов, авиация США наносит удары по Тегерану и Карадже. Система противовоздушной обороны (ПВО) активна больше получаса. В Бандар-Аббасе также фиксируют активность систем, в Исфахане - два удара, над Ахвазом летают истребители.
Американские официальные лица заявили, что с момента начала перемирия США не наносили ударов по Ирану, а любые текущие атаки не связаны с американскими военными.
