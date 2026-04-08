Стало известно, кто будет представлять США на переговорах с Ираном

Американские официальные лица Джей Ди Венс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные проведут переговоры с иранской делегацией в Исламабаде. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Белый дом. По информации, встреча состоится в столице Пакистана, и стороны обсудят возможные соглашения на фоне напряжённости в регионе.