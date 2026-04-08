Успешная стратегия Азербайджана: островок стабильности в нестабильном мире

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану. Глава азербайджанского государства поздравил с объявленным перемирием между Ираном и США. Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Азербайджана за поздравления и оказанную нашей страной гуманитарную помощь Ирану. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

Этот телефонный звонок стал очередным подтверждением того, что официальный Баку продемонстрировал единственно возможную в сложившихся условиях модель принятия решений. Наша страна лишь увеличила свой авторитет в мире, сумев уберечься от разного рода негативных последствий той войны, что велась рядом с Азербайджаном.

Напомню, что еще в ходе этой войны в Конгрессе США к законопроекту о снятии ограничений на помощь Азербайджану присоединились новые соавторы. Ими стали конгрессмены-республиканцы Селест Малой, Берджесс Оуэнс и Пит Сешнс. Ранее, 6 марта, соавтором стал член Палаты представителей от Чикаго Абрахам Хамаде. Законопроект под названием "Отмена ограничений на помощь Азербайджану" был представлен в Конгресс 9 декабря 2025 года членом Палаты представителей от Республиканской партии Луной Анной Паулиной.

Как видим, до нынешнего военного ирано-американского противостояния, что в его ходе увеличились влияние нашей страны в США. Но тут важно отметить и еще один важный момент. После объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном цены на нефть продемонстрировали определенное падение. Так, на момент написания статьи, цена на нефть марки Brent упала на 14.03% и торгуется по $93.94 за баррель. А цена на нефть марки WTI (американская) упала на 15.28% и торгуется по $95.69 за баррель.

Это говорит о том, что рынок не очень верит в заключенное перемирие, из-за чего фьючерсы на американскую нефть WTI, которая обычно стоит дешевле Brent, все еще торгуются дороже Brent. Данные цифры лишь в очередной раз доказывают, что стратегически мыслящие государства всегда должны иметь наготове самые различные сценарии развития событий в мире. И Азербайджан демонстрировал и демонстрирует ныне именно такой подход.

Наша страна выстроила взаимоуважительные отношения и с США, и с Ираном, и с Израилем, и с Пакистаном. Последняя из перечисленных стран сыграла важнейшую роль в достижении двухнедельного перемирия в войне между США и Ираном. Также сложно переоценить роль Азербайджана в тюркском мире. Чему очередным доказательством стал визит в Баку делегации Казахстана, в которую входил глава МИД РК Ермек Кошербаев.

Безусловно, у Баку и Астаны есть огромный потенциал всестороннего развития отношений. Но, рассуждая шире, еще больший потенциал такого рода есть у всех стран-членов Организации Тюркских Государств, которая играет все более значимую роль на мировой геополитической арене, демонстрируя монолитность в период, когда под большой вопрос поставлено будущее ЕС и НАТО.

При этом, Евросоюз считает Азербайджан стратегически важным партнером, в особенности в плане энергобезопасности и диверсификации импорта, на фоне стремительно меняющейся ситуации на Ближнем Востоке. Более того, в ЕС считают сотрудничество с Азербайджаном выходящим за рамки двусторонних отношений и способствующим региональной стабильности.

На этом фоне министр финансов Азербайджана, сопредседатель азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович, находящейся с визитом в Баку. И по итогам этой встречи срок действия контракта на поставки азербайджанского газа в Сербию по интерконнектору Болгария-Сербия был продлен до конца 2026 года.

Кроме того, межправительственная комиссия по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству (МПК) между Азербайджаном и Латвией соберется 15 апреля в освобожденной и стремительно восстанавливающейся Шуше. А за день до этого в Баку пройдут встречи сопредседателя комиссии министра сельского хозяйства Латвии Армандса Краузе с руководящими лицами Азербайджана.

Как видим, перед нами яркий пример того, как Азербайджан умело выстраивает отношения с совершенно разными государствами, отдавая приоритет именно двусторонним контактам, но усиливая свою значимость и для ведущих международных организаций.Все это уже привело к росту авторитета нашей страны в мире и обязательно принесет свои плоды в будущем. В том самом, которое в целом отмечается крайней непредсказуемостью, что и увеличивает ценность той стратегии, что взял на вооружение Азербайджан.