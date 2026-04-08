Азербайджанские яхтсмены отправились на чемпионат Европы

Азербайджанские яхтсмены отправились в Испанию для участия в чемпионате Европы по парусному спорту.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир класса ILCA 4 пройдет с 11 по 18 апреля в Мурсии.

Азербайджан на соревнованиях представят Наргиз Мамедова и Назрин Мамедова.

В тренерский штаб команды входит Митхат Джан Йылдырым, руководителем делегации является Бурджу Алгон Джорджианни.