https://news.day.az/sport/1826656.html Азербайджанские яхтсмены отправились на чемпионат Европы Азербайджанские яхтсмены отправились в Испанию для участия в чемпионате Европы по парусному спорту. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир класса ILCA 4 пройдет с 11 по 18 апреля в Мурсии. Азербайджан на соревнованиях представят Наргиз Мамедова и Назрин Мамедова.
В тренерский штаб команды входит Митхат Джан Йылдырым, руководителем делегации является Бурджу Алгон Джорджианни.
