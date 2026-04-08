https://news.day.az/world/1826728.html
США могут выйти из НАТО в ближайшие часы - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте возможность выхода США из альянса.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Как я понимаю, он обсудит это через пару часов с генеральным секретарем Рютте, и, возможно, вы услышите позицию от самого президента", - сказала она на брифинге в среду, отвечая на вопрос, по-прежнему ли актуально желание Трампа выйти из НАТО.
Ранее сообщалось, что Рютте и Трамп встретяся в среду в Белом доме и обсудят в том числе разногласия между США и НАТО по поводу ситуации с Ираном.
