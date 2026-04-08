Наводнение в Турции: затоплены дороги и поля

В провинции Эдирне на северо-западе Турции река Мерич вышла из берегов после сильных дождей, вызвав подтопления.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Milliyet.

По информации издания, вода достигла дороги Эльчили - Узункёпрю, а также затопила сельскохозяйственные угодья.