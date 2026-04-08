Сильные дожди в Турции привели к наводнениям и разрушениям, есть жертвы

Сильные осадки в Турции стали причиной человеческих жертв и значительного ущерба в ряде регионов страны.

Как передает Day.Az, по данным агентства Anadolu, в провинции Османие в результате последствий ливней погибли два человека.

В районе Кадирли из-за разлива рек произошли наводнение и сход селевых потоков, под водой оказались несколько автомобилей. В районе Дюзичи стихия разрушила мост через реку Деличай, что привело к перекрытию дороги между кварталом Караджаоглан и селом Гёллюлер.

Последствия непогоды ощущаются и в других регионах. В Газиантепе и Шанлыурфе зафиксированы подтопления улиц, что осложнило движение транспорта.

Местные власти обратились к жителям с призывом соблюдать меры предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой наводнений, селевых потоков и оползней.

Из-за притока холодных воздушных масс с Балкан в 44 провинциях Турции ожидаются сильные осадки, местами возможен снег. Главное управление метеорологии страны предупредило о неблагоприятных погодных условиях, в том числе в Стамбуле и Анкаре.