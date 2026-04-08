В Азербайджане будет создана телекоммуникационная карта

В Азербайджане будет подготовлена платформа для картографирования данных телекоммуникационной инфраструктуры и создания географической информационной системы (ГИС).

Как сообщает Day.Az, это будет реализовано министерством цифрового развития и транспорта.

В данном контексте будет обеспечено создание базы данных телекоммуникационной инфраструктуры ("Широкополосное картографирование"), объединяющей информацию о сетевых линиях поставщиков телекоммуникационных услуг, и географической информационной системы.

Создание платформы предусмотрено до 30 декабря 2026 года.