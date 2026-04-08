В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередных фантазиях Арама Габрелянова.

Day.Az представляет публикацию:

Арам Габрелянов снова вышел на орбиту с "эксклюзивом" уровня "конец света по подписке". На этот раз сценарий максимально апокалиптический: если Никол Пашинян останется у власти, Армению ждет полный демонтаж.

"Финальные титры" над страной уже, по версии Арам-джана, готовы к показу. В этом прейскуранте катастроф все расписано до мелочей. Газ - по цене редкого парфюма. Визы - как билеты на Марс. Небо закроют плотнее, чем холодильник в разгар диеты. Бизнес рванул на выход, переводы - под замок. На границе, кажется, останется только поставить церберов - для полноты картины. Масштаб замысла почти космический, словно сам вселенский заговор разыгрывается на наших глазах.

В центре этой интриги стоит Габрелянов - герой информационных окопов и бессменный страж "русского мира", который объединяет армянскую фамилию, московскую прописку и амбиции демиурга вселенского заговора. Но за громом этой канонады все отчетливее слышен расчет: в космосе Габрелянова звезды зажигаются только для того, чтобы подсветить его собственную значимость в густеющей тьме.