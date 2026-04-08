Один из крупнейших игроков на газовом рынке начал восстанавливать производство

Руководство энергетической компании Qatar Energy мобилизовало инженеров для ускоренного возобновления работы крупнейшего в мире завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о подготовке к восстановительным работам на поврежденном в результате атаки Ирана заводе в городе Рас-Лаффан. После нападения Qatar Energy объявила форс-мажор, а власти Катара - чрезвычайное положение. В итоге добыча газа в ближневосточной стране приостановилась.

После перемирия Ирана и США поврежденный завод начал работать в ограниченном режиме. В настоящее время на объекте проводится техническое обслуживание перед запланированным перезапуском, отметили собеседники агентства. Возобновить производство СПГ на заводе рассчитывают в ближайшие несколько дней, пояснили они.