Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

8 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану. Глава нашего государства поздравил с перемирием, объявленным между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки. В свою очередь, Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Азербайджана за поздравления и оказанную нашей страной гуманитарную помощь Ирану.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что Вашингтон согласился на двухнедельное прекращение огня. В соцсети Truth Social президент США написал, что согласился на перемирие по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Трамп добавил, что США получили от Ирана десять его требований, которые, по словам республиканца, могут лечь в основу мирной сделки.

Позже Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня. Тегеран также заявил, что США согласились со всеми десятью пунктами требований.

Двухнедельное прекращение огня между Ираном и США стало одним из ключевых достижений для региона. После почти 40 дней взаимных ударов и нарастающей напряженности достигнутая договоренность о временном перемирии является значительным шагом к снижению эскалации. Президент Ильхам Алиев одним из первых поздравил иранскую сторону с достигнутым соглашением. Этот шаг в очередной раз наглядно подтверждает последовательный курс Азербайджана на укрепление добрососедских и взаимоуважительных отношений с Ираном.

На фоне сложных геополитических процессов особое значение приобретает поведение государств-соседей. Азербайджан в этот период продемонстрировал последовательную и взвешенную позицию в отношении Ирана, что не осталось незамеченным и в Тегеране.

В период напряженности азербайджано-иранская граница фактически стала для Ирана одним из самых стабильных и безопасных направлений. Несмотря на различные информационные вбросы и попытки представить Азербайджан как потенциальный источник угрозы, на практике Баку придерживался линии невмешательства и добрососедства.

Это особенно важно в условиях, когда в самом Иране существуют силы, стремящиеся сформировать негативный образ Азербайджана. Однако реальные действия официального Баку - от дипломатических шагов до гуманитарной поддержки - последовательно опровергают подобные нарративы.

Одним из ключевых элементов азербайджано-иранских отношений в этот период стала гуманитарная поддержка. Азербайджан самым первым направил помощь Ирану, причем сделал это не раз, что подчеркивает системный характер поддержки. Гуманитарная дипломатия в данном случае стала не просто актом доброй воли, а важным инструментом укрепления доверия. В условиях кризиса именно такие шаги формируют долгосрочное восприятие стран друг другом. Кроме того, Азербайджан создал условия для доставки гуманитарных грузов России в Иран, а также создал условия для эвакуации зарубежных граждан из Ирана через свою территорию.

Благодарность, выраженная Масудом Пезешкианом в ходе телефонного разговора, свидетельствует о том, что эти действия были высоко оценены иранской стороной.

Отдельного внимания заслуживает и символическая сторона взаимоотношений. После сообщений о смерти Верховного духовного лидера Ирана Али Хаменеи именно Президент Азербайджана одним из первых выразил соболезнования и первым посетил иранское посольство.

Несмотря на очевидные факты, в Иране по-прежнему присутствуют силы, пытающиеся представить Азербайджан в качестве угрозы. Однако текущие события серьезно подрывают позиции таких групп. Когда страна не только не предпринимает враждебных шагов, но и оказывает поддержку в сложные периоды, становится все сложнее поддерживать образ "врага" в общественном сознании. Телефонный разговор лидеров, гуманитарная помощь и последовательная дипломатическая линия Баку создают альтернативную, более объективную картину.

Можно предположить, что в условиях снижения внешней напряженности и укрепления двустороннего диалога пространство для подобных антагонистических нарративов будет сокращаться.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, что свидетельствует о намерении не ограничиваться текущей повесткой, а развивать отношения в более широком формате.

Азербайджан и Иран имеют значительный потенциал взаимодействия в различных сферах - от экономики и транспорта до энергетики и региональной безопасности. Снижение напряженности между Ираном и США может создать дополнительные возможности для реализации совместных проектов.

В этом контексте роль Азербайджана как надежного соседа и партнера приобретает еще большее значение.

Южный Кавказ традиционно является регионом пересечения интересов крупных держав, и любые изменения в отношениях между такими странами, как Иран и США, неизбежно отражаются на региональной динамике.

Азербайджан в этой сложной системе координат демонстрирует способность проводить самостоятельную и сбалансированную внешнюю политику. С одной стороны, Баку выстраивает конструктивные отношения с Западом, с другой - сохраняет и развивает добрососедские связи с Ираном.

Телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Масудом Пезешкианом стал еще одним подтверждением этой многовекторной политики.

События 8 апреля показали, что дипломатия в регионе выходит на новый этап, где особую роль играют не только глобальные соглашения, но и двусторонние инициативы.

Азербайджан, действуя последовательно и прагматично, сумел не только сохранить, но и укрепить доверительные отношения с Ираном в сложный период. Перемирие между Ираном и США создает окно возможностей для дальнейшей стабилизации, и в этом процессе Баку уже зарекомендовал себя как важный и надежный участник. Уже сейчас можно говорить о том, что заложенная основа доверия позволяет рассчитывать на позитивный сценарий и укрепление сотрудничества между двумя странами.