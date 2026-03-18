По поручению Президента Ильхама Алиева в Иран направлена гуманитарная помощь

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран направлена гуманитарная помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, в целях удовлетворения текущих потребностей дружественного и соседнего народа Ирана была направлена гуманитарная помощь.

В соответствии с поручением гуманитарный груз, отправленный в Иран автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям, включает различные продовольственные товары, медикаменты и медицинские принадлежности общим объемом 82 тонны. Из них 76 тонн составляют продукты питания, 4 тонны - лекарственные средства и 2 тонны - медицинские принадлежности.

Гуманитарная помощь отправляется пятью грузовыми автомобилями (TIR).

С учетом того, что отправка осуществляется накануне праздника Новруз, в груз также включены праздничные угощения и соответствующие новрузские наборы.

Отметим, что ранее, 10 марта, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в Иран уже были направлены 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, а также почти 2 тонны медикаментов и медицинских принадлежностей.