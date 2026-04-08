Новые требования к такси в Азербайджане

В Азербайджане будут внесены изменения в требования к техническим характеристикам транспортных средств, используемых для регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок, включая такси.

По информации Day.Az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", транспортные средства, задействованные в регулярных и нерегулярных пассажирских перевозках, а также в такси, должны соответствовать установленным требованиям к техническим характеристикам, внутреннему и внешнему оформлению, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти. В случае несоответствия этим требованиям транспортному средству может быть отказано в выдаче разрешительного документа, а ранее выданное разрешение может быть приостановлено или аннулировано.

В соответствии с распоряжением, Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством юстиции, Министерством экономики, Государственным агентством по туризму и другими соответствующими государственными структурами должно подготовить предложения по внесению изменений в действующие требования.

Речь идет о документе, регулирующем технические характеристики, а также внутреннее и внешнее оформление транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных перевозках.

Предложения должны быть представлены в Кабинет министров в течение двух месяцев.

Согласно документу, распоряжение вступило в силу с 7 апреля.