Пезешкиан заявил, что прекращение огня должно действовать и на Ливан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что прекращение огня в Ливане входит в предложенный Ираном мирный план.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своём канале в Telegram.

Пезешкиан отметил, что Иран выдвинул план из 10 пунктов для прекращения войны, и одним из ключевых условий этого плана является обеспечение режима прекращения огня в Ливане.

По его словам, такие шаги имеют важное значение для достижения стабильности в регионе.