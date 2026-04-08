Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Президент Ильхам Алиев последовательно ведет Азербайджан к статусу центрального узла транспортной и энергетической интеграции Евразийского пространства. Его дальновидная политика, продуманные инвестиции и системная работа позволяют Азербайджану уверенно занимать прочное место на международной карте, укрепляя роль страны в глобальных логистических и энергетических потоках.

Одним из ярких примеров такой политики стало активное развитие сотрудничества с Казахстаном - страной, которая, как и Азербайджан, играет ключевую роль в объединении Востока и Запада через новые транспортные и энергетические связи.

Именно в этом контексте стоит рассматривать встречу 8 апреля в Баку, где Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и министра транспорта Нурлана Сауранбаева. Разговор подтвердил: партнерство двух стран не только сохраняется, но и становится все более стратегическим.

Сегодня Баку и Астана уверенно закрепляют за собой роль связующего звена между Востоком и Западом. Каспийское море превращается в пространство взаимодействия, закладывая фундамент для новой архитектуры регионального сотрудничества.

Отношения Азербайджана и Казахстана развиваются динамично. Регулярные контакты на высшем уровне, совместные решения и визиты формируют прочную основу взаимодействия. Сотрудничество охватывает ключевые сферы - политику, экономику, транспорт, логистику и энергетику. Все обсуждаемые проекты наглядно демонстрируют высокий уровень доверия и готовность к долгосрочной совместной работе.

Как отмечал ранее Президент Ильхам Алиев в интервью казахстанскому информагентству, политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия.

"За прошедшие десятилетия, основываясь на исторических узах братства, дружбы и взаимоподдержки, на крепком фундаменте общей тюркской идентичности, схожих культурных традиций и духовных ценностей между нашими народами, мы выстроили отношения подлинно стратегического и союзнического партнерства.

Безусловно, важным фактором, способствующим укреплению двустороннего взаимодействия, является активный и конструктивный диалог, который ведется на высшим уровне и придает импульс всестороннему углублению межгосударственных связей на всех уровнях", - сказал глава государства.

За годы сотрудничества создана масштабная договорно-правовая база, охватывающая практически все сферы взаимодействия. Экономика показывает устойчивый рост, инвестиции увеличиваются, появляются новые возможности для совместных проектов, включая выход на третьи рынки.

Подходы Баку и Астаны совпадают по ключевым вопросам: обе страны делают ставку на стабильность, предсказуемость и стратегическое планирование. Эти ориентиры создают прочную основу для дальнейшего усиления их роли в регионе.

Особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Средний коридор сегодня уверенно набирает обороты и укрепляет позиции на глобальной карте перевозок. За последние годы объемы грузоперевозок выросли многократно, маршрут привлекает все больше международных грузоотправителей.

Казахстан активно развивает портовую инфраструктуру на Каспии, наращивает контейнерные мощности и формирует прочную грузовую базу. Азербайджан, в свою очередь, предлагает современный порт, железнодорожные линии, международные транспортные коридоры, свободную экономическую зону и эффективные таможенные механизмы. Все это обеспечивает бесперебойное движение грузов и делает маршрут конкурентоспособным на мировом уровне.

Дополнительный импульс сотрудничеству дают совместные практические проекты, укрепляющие инфраструктурный потенциал обеих стран. Например, создание совместного предприятия для дноуглубительных работ на Каспии позволяет принимать более крупные суда, увеличивать объемы перевозок и повышать общую пропускную способность маршрутов.

Энергетика также занимает центральное место в двусторонней повестке. Соглашения SOCAR и "КазМунайГаз" обеспечивают стабильный транзит казахстанской нефти через Азербайджан на международные рынки.

С 2023 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 3,4 миллиона тонн казахстанской нефти. В 2024 году - уже 1,4 миллиона тонн, по сравнению с 1,1 миллиона тонн в 2023-м. В 2025 году объемы увеличились до 1,7 миллиона тонн. И стороны рассматривают возможность довести транзит к 2027 году до 7 миллионов тонн ежегодно. Эта динамика наглядно показывает, что БТД стал надежным и ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти с большим потенциалом роста.

Не менее активно развивается направление "зеленой" энергетики. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан продвигают проекты по объединению энергетических систем и развитию возобновляемых источников энергии.

Транскаспийский "зеленый энергетический коридор", который должен соединить Центральную Азию с Европой, стал знаковым шагом. Международный консультант уже занимается подготовкой технико-экономического обоснования проекта, что позволит перейти к практической реализации к началу 2027 года.

Не менее важен проект волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря. Он усилит цифровую связность региона и откроет новые возможности для интеграции в глобальную экономику.

Азербайджан также активно участвует в региональных форматах Центральной Азии. Преобразование C5 в C6 открыло новый масштаб взаимодействия. Если раньше страны региона искали эффективные механизмы интеграции и развивали маршруты, то с участием Баку процесс получил практическое наполнение и динамику.

Азербайджан привнес географическое преимущество, инфраструктуру, управленческий опыт и способность реализовывать крупные международные проекты, ускорив развитие региона. Сегодня формат C6 становится платформой для единого пространства сотрудничества - от Центральной Азии до Кавказа и далее в Европу. В этом процессе Азербайджан играет центральную роль, обеспечивая выход региона к западным рынкам.

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, сегодня центральноазиатско-азербайджанский союз и трансформация С5 в С6 имеют огромное значение не только для нашего региона, но и для всего мира.

"Потому что связность, транспорт, логистика сегодня имеют большое значение для многих ведущих международных акторов, и здесь единственной надежной страной, которая может географически связать Центральную Азию с Западом, является Азербайджан.

Разумеется, с географической точки зрения могут использоваться и другие маршруты. Но с учетом существующей геополитической ситуации, можем с полной уверенностью сказать, что для Запада альтернативные маршруты не могут считаться приемлемыми. Поэтому наша роль, то есть роль живого моста и надежного партнера, страны, способной уже реализовывать крупные проекты, естественно, будет возрастать, и мы уже видим это на практике", - сказал глава государства.

Азербайджан и Казахстан демонстрируют взвешенную внешнюю политику и высокий уровень взаимодействия с международными партнерами. Это укрепляет доверие к ним со стороны глобальных игроков и делает их позиции еще более устойчивыми.

Сегодня Азербайджан уверенно укрепляет статус ключевого центра транспортной и энергетической связности Евразии. Современная инфраструктура, стратегические партнерства и союз с Казахстаном создают прочную основу для дальнейшего развития. Каспийское пространство становится одним из важнейших узлов мировой логистики и энергетики, а Азербайджан - ведущим партнером и центром притяжения крупных международных проектов.

В ближайшие годы значение Азербайджана только возрастет. Последовательная политика, стратегическое видение и масштаб реализуемых инициатив обеспечивают стране надежное место среди ключевых участников формирования новой евразийской архитектуры.