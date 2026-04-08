Заказ еды на дом

Как мы сообщали ранее, сегодня в Ширване пять членов одной семьи отравились пищей. По имеющейся информации, причиной отравления стала пицца, заказанная на дом.

Что следует делать, чтобы защититься от подобных случаев? Каковы основные причины пищевых отравлений?

В беседе с Day.Az эксперт по вопросам питания Ага Саламов сообщил, что пищевые отравления в большинстве случаев происходят из-за неправильного хранения продуктов, недостаточной термической обработки или несоблюдения гигиенических норм.

Эксперт отметил, что к числу наиболее рискованных продуктов относятся куриные изделия, мясные пиццы, блюда на основе майонеза, а также сосиски. По его словам, особенно пиццы типа "Цезарь", приготовленные с использованием майонеза, могут быстрее портиться, что повышает риск отравления.

Он подчеркнул, что значительная часть пищевых отравлений связана именно с куриной продукцией: "Курица является носителем бактерии сальмонеллы. Эта бактерия может присутствовать у птицы и в яйцах. Основной вопрос заключается в ее количестве. При превышении нормы происходит пищевое отравление".

Эксперт отметил, что если куриное мясо не готовится при необходимой температуре или не соблюдаются правила пищевой безопасности, риск отравления становится неизбежным. "Если на любом этапе пищевой цепочки происходит нарушение, это в конечном итоге создает угрозу для потребителя", - добавил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в ряде объектов общественного питания не всегда соблюдаются гигиенические нормы. По его словам, при холодной обработке продуктов обязательно использование перчаток, однако в некоторых случаях эти требования игнорируются, и даже в социальных сетях можно встретить противоположные примеры.

Эксперт призвал соответствующие структуры, в том числе Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, усилить контроль над подобными случаями.

Сейрана Гулиева