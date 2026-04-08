Иран согласен передать обогащённый уран США

Иран подал сигналы о готовности передать обогащённый уран США.

Как передает Day.Az, об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

По её словам, этот вопрос является главным приоритетом для президента США Дональда Трампа и рассматривается как "красная линия" на переговорах.

Вашингтон надеется, что процесс будет осуществлён дипломатическим путём.