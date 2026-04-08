Баку и Москва настроены на дальнейшее союзническое взаимодействие

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым предстоящие межправительственные контакты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в свете предстоящих межправительственных контактов, - отметили в министерстве. - Затронуты актуальные вопросы координации по линии внешнеполитических ведомств".

Стороны констатировали взаимный настрой "на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранных российско-азербайджанских связей и союзнического взаимодействия, а также обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе".

Встреча прошла в дружественной атмосфере, говорится в сообщении.