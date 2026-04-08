Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Азербайджан

8 апреля премьер-министр Литовской Республики Инга Ругинене прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостьи был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Литвы Ингу Ругинене встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.