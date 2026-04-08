Азербайджан и Мексика обсудили вопросы культурного и образовательного сотрудничества

Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев провел встречу с мэром Истапалапы - одного из районов Мехико - Алеидой Алавес Руис.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией об этом она поделилась в соцсети Х.

"Сеймур Фаталиев проявил интерес к системе сбора дождевой воды, которую мы разрабатываем в рамках моей администрации. Кроме того, мы обсудили возможные культурные и образовательные обмены", - написала Алеида Алавес Руис.