Азербайджан и Мексика обсудили вопросы культурного и образовательного сотрудничества
Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев провел встречу с мэром Истапалапы - одного из районов Мехико - Алеидой Алавес Руис.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией об этом она поделилась в соцсети Х.
"Сеймур Фаталиев проявил интерес к системе сбора дождевой воды, которую мы разрабатываем в рамках моей администрации. Кроме того, мы обсудили возможные культурные и образовательные обмены", - написала Алеида Алавес Руис.
