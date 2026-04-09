Нетаньяху опроверг слова Пезешкиана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что достигнутое с Ираном соглашение о прекращении огня не распространяется на Ливан и "Хезболлу".

Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит удары по "Хезболле", а атаки в Ливане направлены на позиции этой группировки.

Глава правительства заявил, что поставленные цели будут достигнуты либо через соглашение, либо через возобновление военных операций.

Он подчеркнул, что прекращение огня не стало неожиданностью для Израиля и что оно не означает окончание кампании, а является лишь этапом на пути к достижению целей.

Также было отмечено, что переговоры являются частью этой стратегии.

Премьер добавил, что обогащённый уран будет вывезен из Ирана либо через соглашение, либо в результате возобновления военных действий.

Отметим, что ранее Белый дом также заявил, что достигнутое с Ираном соглашение о прекращении огня не распространяется на Ливан.